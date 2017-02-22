В МИДе недоумевают, зачем понадобились токсикологические анализы после смерти Чуркина

У российской стороны вызвали недоумение утечки в СМИ США о причинах смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Вчера вечером по московскому времени мы с недоумением ознакомились с утечками в СМИ США, в которых говорилось о ходе исследования причин смерти российского постпреда. Мы полагаем, что данная информация должна передаваться российской стороне прежде всего по официальным каналам для того, чтобы была информирована семья, его родные в первую очередь должны знать о результатах экспертизы», — сказала она.

Она также отметила, что в Москве исходят из того, что «не будут узнавать о таких вещах через утечки в средствах массовой информации».

Ранее американские СМИ сообщили, что для установления причин смерти Чуркина необходимы дополнительные анализы. По словам американских медиков, которые приводит Associated Press, для определения причины смерти Чуркина необходимо провести дополнительные процедуры, которые включают в себя токсикологические и другие анализы.