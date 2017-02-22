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22.02.2017 11:07

ЗакС переименовал МО "Парнас", избавив его от колбасных и оппозиционных ассоциаций

Законодательное собрание Петербурга проголосовало в целом за смену наименования МО "Парнас" на МО "Сергиевское", сообщает из парламента корреспондент "Фонтанки".

Как уже писала "Фонтанка", согласно пояснительной записке, смена названия нужна для того, чтобы отразить "исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования".

"В наши дни петербуржцы свято чтят имя преподобного Сергия. В Санкт-Петербургской епархии восстановлена Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь, в честь преподобного Сергия названо 11 храмов, освящено множество приделов в церквях. По слову русского историка В. О. Ключевского, "при имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое ..." – говорится в документе.

Объяснения, каким образом Сергий Радонежский связан именно с территорией МО "Парнас", в законопроекте не приводятся, однако к законопроекту прикладывается обращение к митрополиту с просьбой о благословении.

Идея переименовать муниципалитет принадлежит депутату Евгению Марченко. Он также уверял, что люди не могут разобраться и часто путают название муниципального образования "Парнас" с названием партии, промзоны "Парнас", метро "Парнас" и колбасного завода.

В ходе второго чтения эсер Алексей Ковалев предложил поправку к законопроекту: "Если жители не хотят называться, как колбасный завод или оппозиционная партия, предлагаю им название "Не "Парнас". Глава МО Сергей Черезов заявил, что такое предложение является издевательством над избирателями Ковалева, после чего поправку не приняли.

По предложению депутата Дениса Четырбока, изменение вступит в силу 1 июля 2017 года.


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