Городской парламент проголосовал за создание "депутатских гайд-парков"

Законодательное собрание Петербурга проголосовало за поправки губернатора к закону о приравнивании встреч депутатов с избирателями, сообщает из ЗакСа корреспондент "Фонтанки". Ранее Георгий Полтавченко вернул документ в городской парламент без подписи.

В поправке предлагается разрешить депутатам встречаться с избирателями без согласования со Смольным в том случае, если мероприятие проходит в специально отведённом месте – гайд-парке – и не превышает численностью 100 человек.

Стоит отметить, что оппозиционным депутатам не дали слово при утверждении правки к закону: фракция "Партии Роста" взяла паузу для оглашения заявления, однако спикер ЗакСа поменял порядок рассмотрения вопросов в повестке и предложил высказаться депутатам по поводу утверждения мировых судей.

Единороссы же поправки поддержали.

В итоге за законопроект в новой редакции проголосовали 38 депутатов, против – 10.

Напомним, что законопроект о том, чтобы приравнять встречи с избирателями к митингам и согласовывать их со Смольным, был утвержден ЗакСом 8 февраля. Авторами документа выступили депутаты из «Единой России», которые посчитали, что оппозиционные депутаты грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованный митинг против передачи Исаакия.