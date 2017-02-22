Смольный добился возбуждения шести уголовных дел в отношении арендаторов-неплательщиков

Шесть уголовных дел возбудили в 2016 году по заявлению комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга. Смольный сумел доказать, что неплатежи городу – это мошенничество.

Как сообщили «Фонтанке» в КИО 22 февраля, уголовные дела возбудили по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Они касаются лиц, сдающих городское имущество в субаренду. При этом субарендатор платит посреднику за пользование объектом, а арендатор городу – нет. Часть дел уже дошла до судов. В них КИО признан потерпевшей стороной.

Ужесточая политику по взысканию долгов, комитет рассчитывает увеличить доходы бюджета. В 2017 году совместно с Госинспекцией по недвижимости он намерен провести ревизию 3,5 тысяч договоров аренды с льготными ставками. Если имущество используется не по назначению или сдается в субаренду, договоры будут расторгать.

Кроме того, КИО намерен заключить со всеми арендаторами допсоглашения, позволяющие расторгать договоры после полугода неплатежей. В сумме предприниматели задолжали городу около 8 млрд рублей, ранее говорили в комитете.