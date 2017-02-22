Несколько машин подбили на Индустриальном
Массовая авария произошла утром 22 февраля на Индустриальном проспекте.
По словам очевидцев, «Фольксваген» подбил несколько машин и уехал, но недалеко.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».
Массовая авария произошла утром 22 февраля на Индустриальном проспекте.
По словам очевидцев, «Фольксваген» подбил несколько машин и уехал, но недалеко.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».
Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.