Вот правый поворот: Владимир Грусман о причинах популярности правой идеологии в Европе

22.02.2017 11:05

Ле Пен во Франции, Норберт Хофер и его "Австрийская партия свободы", организация PEGIDA ("Патриотические европейцы против исламизации Запада") - в чем причина так называемого правого поворота, который сейчас происходит в Европе? Говорим об этом с директором Российского этнографического музея Владимиром Грусманом.

Где проходит граница между проявлениями нацизма и потребностью в национальной самоидентификации? Появление организации "Пегида" в Германии, идеология, которую транслирует Марин Ле Пен во Франции: в чем причина значительного роста влияния правоориентированных политических партий, движений и лидеров в европейском обществе? В какой части правые партии и движения отражают умонастроения в современной Европе и мире? Говорим об этом с директором Российского этнографического музея Владимиром Грусманом.

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