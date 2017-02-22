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22.02.2017 10:43

Петербуржец выплатил приставам полмиллиона прямо на дороге

Более 9 миллионов рублей  собрали с должников, которых поймали на дорогах города, судебные приставы Петербурга в январе 2017 года. Один из неплательщиков предпочел вернуть 445 тысяч долга по кредиту прямо на месте, лишь бы не расставаться с автомобилем Honda CR-V: машину хотели арестовать в качестве обеспечительной меры.

Как сообщает 22 февраля пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, с начала года в ходе рейдов по выявлению должников среди автомобилистов исполнители арестовали 65 машин. Многие нарушители предпочитают сразу расплатиться, чем ездить на общественном транспорте. Всего же, благодаря системе «Поток», было выявлено более 760 автомобилей должников.

Треть взысканных с автомобилистов долгов, как отмечают в УФССП, приходится на просроченные платежи по налогам – около трёх миллионов рублей.

 

 


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