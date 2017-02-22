Водоканал: Сроки реконструкции ГВС не меняются

Реконструкция Главной водопроводной станции на Кавалергардской улице в Петербурге будет завершена в 2019-2020 годы. Сроки, в отличие от схемы финансирования, не меняются.

Как сообщили «Фонтанке» 22 февраля в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», отмена закупки связана со сменой схемы финансирования. Если ранее источником являлись бюджетные инвестиции, то сейчас реконструкцию Главной водопроводной станции Водоканал проведет за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты госсобственности Петербурга. Возможно, будут привлечены кредитные средства. В настоящее время документы по новой закупке уже готовятся.

Ранее стало известно, что конкурс на реконструкцию ГВС отменен. Начальная цена контракта составляла 8,8 млрд рублей. Основная часть расходов была заложена на 2018 год, когда планировалось строительство блока очистки воды с сервисным и вспомогательным блоками, цеха производства гипохлорита натрия, склада гранулированного угля.

Тендер был объявлен 30 октября 2015 года, и с тех пор сроки подачи заявок сдвигались одиннадцать раз.