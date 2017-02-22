Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых» от «ЛенСпецСМУ»

Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станций метро «Политехническая» и «Академическая».

Процентная ставка по ипотечному кредиту в Газпромбанке – от 11%. Минимальный первоначальный взнос – от 20% стоимости квартиры. Лимит кредита: до 45 млн рублей. Кредит предоставляется на срок до 30 лет.

Проект «Дома на Обручевых» состоит из жилого 18-этажного дома, паркинга и детского сада на 80 мест. Новый дом расположен на улице Обручевых, вблизи станций метро «Политехническая» и «Академическая», в районе с хорошо развитой инфраструктурой, в пешей доступности от магазинов, торгово-развлекательных и фитнес-центров, нескольких школ и детских садов. Вблизи будущего дома расположены парк Сосновка и парк Санкт-Петербургского Политехнического Университета.

Полное завершение реализации проекта запланировано на 2019 год, а завершение строительства основных объектов на 2018 год.

Справка о ГК Эталон

