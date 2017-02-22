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22.02.2017 10:16

Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых» от «ЛенСпецСМУ»

Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых» от «ЛенСпецСМУ»
ГК «Эталон»

Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станций метро «Политехническая» и «Академическая».

Процентная ставка по ипотечному кредиту в Газпромбанке – от 11%. Минимальный первоначальный взнос – от 20% стоимости квартиры. Лимит кредита: до 45 млн рублей. Кредит предоставляется на срок до 30 лет.

Проект «Дома на Обручевых» состоит из жилого 18-этажного дома, паркинга и детского сада на 80 мест. Новый дом расположен на улице Обручевых, вблизи станций метро «Политехническая» и «Академическая», в районе с хорошо развитой инфраструктурой, в пешей доступности от магазинов, торгово-развлекательных и фитнес-центров, нескольких школ и детских садов. Вблизи будущего дома расположены парк Сосновка и парк Санкт-Петербургского Политехнического Университета.

Полное завершение реализации проекта запланировано на 2019 год, а завершение строительства основных объектов на 2018 год.

Справка о ГК Эталон
 


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Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станций метро «Политехническая» и «Академическая».
RBI
21.02.2017 14:50
Родители Mistola Hills снова сели за парты
Инновационные образовательные технологии, внедренные за последние годы в Кузьмоловской средней школе №1 (Всеволожский район), в т.ч. при поддержке компании «Северный город», были представлены жителям нового микрорайона Mistola Hills
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В Группе компаний «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2017 года
21 февраля 2017 года в центральном офисе Группы компаний «Эталон» (бренд в Санкт-Петербурге - ЛенСпецСМУ) поздравили 1000-го покупателя с начала года. «Юбилейными» покупателями стали Елена Анатольевна и ее супруг Альберт Федорович. Они приобрели квартиру в новом масштабном проекте Компании – квартале «Галактика».
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