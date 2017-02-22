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22.02.2017 10:07

Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты

Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты
Tele2

Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату.

В праздничные дни Tele2 предоставит скидки на гаджеты и аксессуары в салонах связи, расположенных в торговых центрах: «Гулливер» (Торфяная дорога, 7), «Гранд Каньон» (пр. Энгельса, 154) и «Жемчужная плаза (Петергофское ш., 51). Кроме того, покупателей ожидают концерты и конкурсы, в которых можно выиграть призы от оператора.

В торговом центре «Гулливер» в День защитника Отечества с 14:00 до 16:00 все желающие смогут попасть на концерт духового оркестра и поучаствовать в конкурсах и викторине с подарками от Tele2. В салоне оператора в этот день будут продаваться защитные пленки для телефонов по выгодной цене. С 23 февраля по 8 марта в салоне Tele2 в ТРК «Гранд Каньон» будут действовать скидки до 50% на гаджеты и аксессуары.

С 4 по 26 марта в торговом центре «Жемчужная плаза» при подключении к «черным» пакетным тарифам клиенты оператора получат скидки на телефоны и аксессуары. Кроме того, в этот период в торговом центре можно будет бесплатно получить услуги стилистов и визажистов – достаточно показать чеки за покупки в магазинах «Жемчужной плазы». Также можно будет принять участие в розыгрыше призов, в частности, смартфона Tele2 Mini.

С 23 февраля по 8 марта во всех салонах Tele2 действует акция «Парный комплект». При покупке двух SIM-карт с похожими номерами и подключении на тарифные планы «Беспредельно черный», «Самый черный» или «Сверхчерный» для второго номера будет действовать скидка 50% на абонентскую плату в первый месяц обслуживания.


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Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
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Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
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uralairlines.com
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