Читатели «Фонтанки» вновь помогли пожилым петербуржцам

Благодаря читателям «Фонтанки» Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» в достаточно короткие сроки собрал деньги для двух своих подопечных – Михаила Рахлина и Галины Петровой.

Обоим пенсионерам были необходимы мощные современные цифровые слуховые аппараты. На свои скромные пенсии они не могли их приобрести, а за счет средств бюджета при той степени тугоухости, которая у Михаила Абрамовича и Галины Ивановны, с 2013 года слуховые аппараты не предоставляются.

Фонд благодарит всех, кто принял участие в судьбе пенсионеров: «Мы от всей души благодарим всех, кто поддержал наших подопечных».

Не так давно в «Долго и счастливо» обратилась еще одна петербурженка с той же проблемой – нужны слуховые аппараты. Лидия Мареева, человек удивительной судьбы, потомственный врач, всю жизнь помогала другим, а теперь сама вынуждена обратиться за помощью. Историю Лидии Антоновны читайте ЗДЕСЬ.

Как уже отмечали в фонде, пожилым людям всегда тяжело обращаться за помощью – всю свою жизнь они рассчитывали только на себя, но обстоятельства вынуждают их просить. Поэтому любая помощь для них очень важна.