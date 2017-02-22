Сирийские саперы приступили к разминированию Алеппо

Первая группа из 56 сирийских саперов, подготовленная сотрудниками Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо, приступила к работе по разминированию города, сообщил журналистам начальник саперных войск гарнизона Алеппо Аль Хари Махриз.

"Первые 56 человек уже прошли обучение и работают", — сказал он.

"Мы, по сути, приняли эстафету, опасную, но очень необходимую для восстановления мирной жизни в родной Сирии. Все, чему ваши (российские — ред.) саперы научили и продолжают учить наших — это спасенные жизни. А опыт российских профессионалов бесценен", — добавил он.

Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ открылся в Алеппо в конце января, тогда же состоялся первый набор. Обучавшие сирийских специалистов российские саперы, разминировавшие Алеппо, оставили коллегам из арабской республики экипировку и современное оборудование для поиска взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что накануне в Россию вернулись российские военнослужащие инженерных войск, разминировавшие Алеппо. На протяжении трех последних месяцев российские специалисты очистили более 3 тысяч гектаров в Сирии, включая 4,5 тысячи жилых домов, 250 социально значимых объектов — школ, мечетей, больниц. Очищено 13 населенных пунктов, обезврежено 36 тысяч взрывоопасных предметов, из них более 20 тысяч самодельных взрывных устройств.