Ракета «Союз-У» в последний раз стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-У» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-05» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Пуск состоялся 22 февраля в 08:58 мск, в 09:07 грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя. «Прогресс» будет находиться в автономном полете двое суток, его стыковка к Международной космической станции (МКС) запланирована на 11:34 мск 24 февраля.

Как ранее сообщали в «Роскосмосе», этот пуск «Союза-У» станет последним. Ракета-носитель эксплуатируется с 1973 года.

«Прогресс» доставит на МКС около 2,5 т различных грузов, включая топливо, сжатые газы, скафандр «Орлан-МКС», оборудование для научных экспериментов, медицинские средства, контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для членов экипажа космической станции.

Это первый запуск грузового корабля серии «Прогресс МС» после аварии, которая произошла 1 декабря 2016 год. Тогда ракета-носитель «Союз-У» не смогла вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-04». Его обломки упали на территорию Тувы. Основной версией падения «Прогресса» было признано разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя.