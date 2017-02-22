В Москве задержали объявленного в розыск в Петербурге иностранца

Объявленного в розыск в Петербурге уроженца Таджикистана задержали в московском аэропорту Домодедово. В Северной столице мужчину искали за использование подложного документа

Как стало известно "Фонтанке", сотрудники полиции устанавливали местонахождение 22-летнего мигранта с ноября 2016 года. В розыск его объявил следователь Красногвардейского УМВД, у которого с января того же года в работе было уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Как только оперативники получили информацию о том, что мужчина взял билет домой из Москвы, его сняли с рейса.

Вечером 21 февраля иностранца доставили в Петербург и передали инициатору розыска.