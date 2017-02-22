Мигранта обстреляли из «БМВ» на Дальневосточном

Задержан подозреваемый в вооруженном нападении на мигранта из Таджикистана в Невском районе Петербурга: тот был ранен выстрелом в грудь на Дальневосточном проспекте. По версии сыщиков, это сделал земляк потерпевшего.

Как стало известно «Фонтанке», предполагаемого стрелка удалось задержать 21 февраля на рынке в Апраксином дворе. Сам инцидент произошел 16 февраля. По предварительной информации, злоумышленник у дома №12 по Дальневосточному проспекту на своем «БМВ-Х5», подрезал «Ладу Приору». После этого, по версии следствия, он три раза выстрелил в мужчину, находящегося за рулем отечественной легковушки, из неустановленного пока оружия. Затем забрал из салона «Лады» мобильный телефон, ключи от авто и скрылся.

Похищенное у задержанного изъято. Обстоятельства выясняются в рамках уголовного дела о разбое.

Пострадавший отделался непроникающим ранением. Врачи уже отпустили его из больницы.