Потомственному врачу требуется помощь

Лидия Мареева - человек удивительной судьбы, потомственный врач, которая всю жизнь помогала людям, теперь сама вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям. Женщине необходимы мощные цифровые слуховые аппараты, которые она не состоянии купить на свою пенсию, а государство их не предоставляет.

Благотворительный фонд «Долго и счастливо» просит оказать помощь для Мареевой Лидии Антоновны.

Мареева Лидия, 81 год.

Тугоухость 2-й степени. Требуются мощные цифровые аппараты.

Стоимость 83000 руб. Собрано 5249 руб. Не хватает 77751 руб.

Лидия Антоновна человек удивительно интересной судьбы. Родилась в Ленинграде. Отец учился в Военмехе, мама — на фельдшерских курсах у профессора В. И. Воячека. Этот известнейший петербургский врач буквально спас маму нашей героини, когда та во время дежурства забыла ножницы у постели Леонида Николаева, убийцы С. М. Кирова, – прикрыл и замял ситуацию. К несчастью, репрессии все же коснулась семьи. В 38-м, после переезда в Волгоград, забрали отца – человека исключительной доброты и кристальной честности.

Войну семья встретила в Волгограде, мама Лидии Антоновны оказалась под бомбежками с тремя маленькими детьми. «Мама была удивительно собранной женщиной. Когда нас переправляли на какой-то барже на другой берег Волги, она умудрялась успокаивать женщин, перевязывать раненых и смотреть за нами. Река только-только перестала гореть, а через дом, где мы прятались, проложили линию огня, пришлось эвакуироваться, – вспоминает Лидия Антоновна. – Меня на том баркасе тоже серьезно ранило, но я все смотрела на немецкие бомбардировщики и не понимала, отчего же они все никак в нас не попадут. Вокруг вздымались столбы воды, летели осколки, вся рыба плавала кверху брюхом, но баржа осталась цела». Семью посадили в теплушку, и два месяца они ехали до Югры, где Лидия Антоновна провела большую часть жизни. Отец нашел их только в 43-м году, ему удалось попасть из лагеря на фронт, все-таки высококлассный военный инженер. Прожил он дома ровно 7 дней, военные раны и голод дали о себе знать. В подарок детям привез крошечные шахматы из хлебного мякиша, слепил их в госпитале.

Лидия Антоновна мечтала о карьере врача. Дед – земский врач, мама всю жизнь посвятила лечебному делу. «Я всегда мечтала о такой работе, где видишь результат. Окончила медицинский с красным дипломом, – рассказывает героиня. – Училась очень хорошо, поэтому направили на работу доверенного врача в областном совете профсоюзов. Инспектировала шахты, настаивала на нормальной организации труда. Но как только появилась возможность, ушла в больницу. По профессии я дерматолог. Ко мне человек приходит один, а уходит уже совершенно другой. Результат работы и оказанной помощи сразу виден».

В Петербург к дочери и внуку Лидия Антоновна переехала после смерти супруга и сына. «Пенсия у меня по сравнению с приятельницами просто огромная – 19 тысяч рублей. Я ведь дочь посмертно реабилитированного врага народа, – говорит Лидия Антоновна. – Покупаю еду, одежду, оплачиваю квартиру, хожу с внуком-аутистом в Эрмитаж, потом пышки едим. Искусство для нас очень много значит. С шести лет я читаю, и это мое самое любимое занятие».

Но с такой «огромной» пенсии все же не накопить на современные слуховые аппараты стоимостью 83 тысячи рублей. У Лидии Антоновны потеря слуха 2-й степени. Аппараты ей жизненно необходимы. Но государство с 2013 года отменило льготы для таких пациентов. У дочери – тоже пенсионерки – пенсия не такая «огромная», помочь не может. Женщина надеется на помощь неравнодушных людей.

О том, как помочь Лидии Антоновне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/77/.