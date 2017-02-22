Потомственному врачу требуется помощь

Еще
11:31 22.02.2017
Пришлите свою новость!
11:25
ЗВО: Раненый лужский солдат сам виноват
11:19
Главный архитектор Москвы пообещал спасти «ценные пятиэтажки»
11:14
Госдума дважды отклонила поправки Минздрава о принудительном лечении пьяных водителей
11:11
В МИДе недоумевают, зачем понадобились токсикологические анализы после смерти Чуркина
11:07
ЗакС переименовал МО "Парнас", избавив его от колбасных и оппозиционных ассоциаций
11:05
Вот правый поворот: Владимир Грусман о причинах популярности правой идеологии в Европе
10:58
Городской парламент проголосовал за создание "депутатских гайд-парков"
10:50
Смольный добился возбуждения шести уголовных дел в отношении арендаторов-неплательщиков
10:45
Несколько машин подбили на Индустриальном
10:43
Петербуржец выплатил приставам полмиллиона прямо на дороге
10:37
Обвиняемый по делу о лечении «мертвых душ» в ИЭМ намерен отказаться от своих показаний
10:31
Водоканал: Сроки реконструкции ГВС не меняются
10:21
Иран закупит 12 самолетов Sukhoi Superjet
10:15
Читатели «Фонтанки» вновь помогли пожилым петербуржцам
10:07
"Квадрат": Покупатель жилья пошел в Мурино за комфортом
09:57
Сирийские саперы приступили к разминированию Алеппо
09:49
Ракета «Союз-У» в последний раз стартовала с Байконура
09:41
Под Лугой спасают срочника с огнестрельным ранением в голову
09:33
Петербурженка оказалась вне закона за секс со школьником
09:25
В Москве задержали объявленного в розыск в Петербурге иностранца
09:17
Мигранта обстреляли из «БМВ» на Дальневосточном
09:09
Петербургская полиция поймала главаря шайки, похищавшей «ГАЗели»
09:01
СМИ: Минфин рассматривает вопрос о повышении ставки НДФЛ
08:53
Минобороны отказалось от закупки SSJ-100 в качестве замены устаревших «тушек»
08:45
Двух петербуржцев подозревают в развращении школьника
08:37
Петербурженку избили и похитили в Калининском районе
08:29
Опрос: Мнение американцев о России и Путине улучшилось
08:21
На статую Свободы повесили плакат "Беженцы, добро пожаловать"
08:13
СМИ: Прокуратура добивается нового уголовного дела против главы "Почты России"
08:05
Украина предложила лишить Москву права вето в Совбезе ООН
01:27
«Санкт-Петербург Арену» протестируют рок-н-роллом
01:14
«Громыка» покажет психоделический твист
00:47
На Украине опровергли информацию о поставках военной продукции в Россию
00:40
Президента Эквадора выберут во втором туре
00:32
Президент Сербии наградил Чуркина
00:20
На Беринга бьет фонтан холодной воды
00:13
Биржи США закрылись рекордом
00:05
Администрация Трампа пересмотрит все торговые соглашения США
21/02
ЗакС Петербурга купит видеокамеру за 2 млн рублей
21/02
Опрос: Меркель пока опережает Шульца
21/02
Пресс-секретарь президента США: Трамп намерен заключить сделку с Россией
21/02
В Бокситогорске 1000 человек остались без отопления
21/02
На Урал отправили 16 новых вертолётов для поиска и спасения космонавтов
21/02
Цены на нефть растут
21/02
Почти половина россиян заявили о негативном отношении к ипотеке
21/02
Белый дом США: ЕС - это конструкция с изъянами
21/02
Знарок: Ничего не буду объяснять
21/02
В Британии приняли «поправку Магнитского»
21/02
Сечина и Новака выдвинули в совет директоров «Роснефти»
21/02
Роскомнадзор предупредил «Медиазону»
21/02
Курс биткоина достиг максимума с 2013 года
21/02
На Боровой приступили к сносу основного здания фабрики Крупской
21/02
Тиллерсон выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
21/02
СКА повел в серии с «Витязем»
21/02
Киану Ривз назвал условия съемок в четвертой «Матрице»
21/02
В частных домовладениях разрешат официально устанавливать солнечные батареи и ветряки
21/02
Moody's улучшило прогноз по рейтингам 22 российских компаний
21/02
Суд оставил в силе отстранение подозреваемых в допинге российских лыжников
21/02
Проект жилого дома взамен кинотеатра на улице Гастелло переделали
21/02
Смольный: Получение новой лицензии для полигона «Красный Бор» займет год
21/02
Прорыв трубы на Ветеранов устранили
21/02
Под Выборгом пять дней тушат жилой дом
21/02
Водоканал отменил конкурс на реконструкцию Главной водопроводной станции
21/02
На правом берегу канала Грибоедова начнутся реставрационные работы
21/02
Роскомнадзор запустил робота для поиска нарушений в СМИ
21/02
Промышленное производство в Петербурге в январе затормозило рост до 0,5%
21/02
Трамп призвал прекратить волну антисемитизма в США
21/02
СМИ обнаружили более трех тысяч принадлежащих Трампу сайтов
21/02
Пятерых российских лыжников отказались допустить на чемпионат мира
21/02
Британцам отказали в регистрации гражданского брака из-за гетеросексуальности
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
22.02.2017 09:59
0 Комментариев

Потомственному врачу требуется помощь

Лидия Мареева - человек удивительной судьбы, потомственный врач, которая всю жизнь помогала людям, теперь сама вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям. Женщине необходимы мощные цифровые слуховые аппараты, которые она не состоянии купить на свою пенсию, а государство их не предоставляет.
Потомственному врачу требуется помощь

Благотворительный фонд «Долго и счастливо» просит оказать помощь для Мареевой Лидии Антоновны.

Мареева Лидия, 81 год.

Тугоухость 2-й степени. Требуются мощные цифровые аппараты.

Стоимость 83000 руб. Собрано 5249 руб. Не хватает 77751 руб.

Лидия Антоновна человек удивительно интересной судьбы. Родилась в Ленинграде. Отец учился в Военмехе, мама — на фельдшерских курсах у профессора В. И. Воячека. Этот известнейший петербургский врач буквально спас маму нашей героини, когда та во время дежурства забыла ножницы у постели Леонида Николаева, убийцы С. М. Кирова, – прикрыл и замял ситуацию. К несчастью, репрессии все же коснулась семьи. В 38-м, после переезда в Волгоград, забрали отца – человека исключительной доброты и кристальной честности.

Войну семья встретила в Волгограде, мама Лидии Антоновны оказалась под бомбежками с тремя маленькими детьми. «Мама была удивительно собранной женщиной. Когда нас переправляли на какой-то барже на другой берег Волги, она умудрялась успокаивать женщин, перевязывать раненых и смотреть за нами. Река только-только перестала гореть, а через дом, где мы прятались, проложили линию огня, пришлось эвакуироваться, – вспоминает Лидия Антоновна. – Меня на том баркасе тоже серьезно ранило, но я все смотрела на немецкие бомбардировщики и не понимала, отчего же они все никак в нас не попадут. Вокруг вздымались столбы воды, летели осколки, вся рыба плавала кверху брюхом, но баржа осталась цела». Семью посадили в теплушку, и два месяца они ехали до Югры, где Лидия Антоновна провела большую часть жизни. Отец нашел их только в 43-м году, ему удалось попасть из лагеря на фронт, все-таки высококлассный военный инженер. Прожил он дома ровно 7 дней, военные раны и голод дали о себе знать. В подарок детям привез крошечные шахматы из хлебного мякиша, слепил их в госпитале.

Лидия Антоновна мечтала о карьере врача. Дед – земский врач, мама всю жизнь посвятила лечебному делу. «Я всегда мечтала о такой работе, где видишь результат. Окончила медицинский с красным дипломом, – рассказывает героиня. – Училась очень хорошо, поэтому направили на работу доверенного врача в областном совете профсоюзов. Инспектировала шахты, настаивала на нормальной организации труда. Но как только появилась возможность, ушла в больницу. По профессии я дерматолог. Ко мне человек приходит один, а уходит уже совершенно другой. Результат работы и оказанной помощи сразу виден».

В Петербург к дочери и внуку Лидия Антоновна переехала после смерти супруга и сына. «Пенсия у меня по сравнению с приятельницами просто огромная – 19 тысяч рублей. Я ведь дочь посмертно реабилитированного врага народа, – говорит Лидия Антоновна. – Покупаю еду, одежду, оплачиваю квартиру, хожу с внуком-аутистом в Эрмитаж, потом пышки едим. Искусство для нас очень много значит. С шести лет я читаю, и это мое самое любимое занятие».

Но с такой «огромной» пенсии все же не накопить на современные слуховые аппараты стоимостью 83 тысячи рублей. У Лидии Антоновны потеря слуха 2-й степени. Аппараты ей жизненно необходимы. Но государство с 2013 года отменило льготы для таких пациентов. У дочери – тоже пенсионерки – пенсия не такая «огромная», помочь не может. Женщина надеется на помощь неравнодушных людей.

О том, как помочь Лидии Антоновне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/77/.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
22.02.2017 10:16

Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых» от «ЛенСпецСМУ»

Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станций метро «Политехническая» и «Академическая».
Tele2
22.02.2017 10:07

Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты

Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00

HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Читатели «Фонтанки» вновь помогли пожилым петербуржцам
«Ночлежка» вновь собирает блины для бездомных на Масленицу
«Добрый Рок» проведет концерт в пользу маленькой петербурженки
Новую серию благотворительных открыток подготовила «Зверопочта»
Петербуржцев приглашают на благотворительную кукольную мистерию «Царь Эдип»
Смольный увеличит число школ приемных родителей
В Петербурге прошел День спонтанного проявления доброты
В академии Штиглица пройдет концерт в пользу онкобольных детей
Фонд AdVita просит петербуржцев рассказать о доступности паллиативной помощи в Петербурге
«Добрый рок» благодарит за поддержку
Потомственному врачу требуется помощь
«Когда у меня вырастут пальчики?»
Василий Кичеджи: «Благотворительность не надо связывать с милостыней»
От ощущений к чувствам
БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»: первые итоги 2017 года
«Долго и счастливо»: «За год работы помогли пожилым почти на шесть миллионов»
Чиновники Ленобласти отказали маленькой беженке из Луганска в помощи
«Трезвым» в Петербурге нужна помощь
Не терять бодрость духа
«Тренировочной квартире» «Перспектив» – год
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером

СКА повел в серии с «Витязем»

Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС

Нобелиат Орхан Памук в Петербурге: "Политическое давление сильно. Я не хочу молчать"

"ДТП и ЧП"

На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины

В Карповку рухнул автомобиль

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.