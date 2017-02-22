Еще
11:32 22.02.2017
Пришлите свою новость!
11:25
ЗВО: Раненый лужский солдат сам виноват
11:19
Главный архитектор Москвы пообещал спасти «ценные пятиэтажки»
11:14
Госдума дважды отклонила поправки Минздрава о принудительном лечении пьяных водителей
11:11
В МИДе недоумевают, зачем понадобились токсикологические анализы после смерти Чуркина
11:07
ЗакС переименовал МО "Парнас", избавив его от колбасных и оппозиционных ассоциаций
11:05
Вот правый поворот: Владимир Грусман о причинах популярности правой идеологии в Европе
10:58
Городской парламент проголосовал за создание "депутатских гайд-парков"
10:50
Смольный добился возбуждения шести уголовных дел в отношении арендаторов-неплательщиков
10:45
Несколько машин подбили на Индустриальном
10:43
Петербуржец выплатил приставам полмиллиона прямо на дороге
10:37
Обвиняемый по делу о лечении «мертвых душ» в ИЭМ намерен отказаться от своих показаний
10:31
Водоканал: Сроки реконструкции ГВС не меняются
10:21
Иран закупит 12 самолетов Sukhoi Superjet
10:15
Читатели «Фонтанки» вновь помогли пожилым петербуржцам
10:07
"Квадрат": Покупатель жилья пошел в Мурино за комфортом
09:57
Сирийские саперы приступили к разминированию Алеппо
09:49
Ракета «Союз-У» в последний раз стартовала с Байконура
09:41
Под Лугой спасают срочника с огнестрельным ранением в голову
09:33
Петербурженка оказалась вне закона за секс со школьником
09:25
В Москве задержали объявленного в розыск в Петербурге иностранца
09:17
Мигранта обстреляли из «БМВ» на Дальневосточном
09:09
Петербургская полиция поймала главаря шайки, похищавшей «ГАЗели»
09:01
СМИ: Минфин рассматривает вопрос о повышении ставки НДФЛ
08:53
Минобороны отказалось от закупки SSJ-100 в качестве замены устаревших «тушек»
08:45
Двух петербуржцев подозревают в развращении школьника
08:37
Петербурженку избили и похитили в Калининском районе
08:29
Опрос: Мнение американцев о России и Путине улучшилось
08:21
На статую Свободы повесили плакат "Беженцы, добро пожаловать"
08:13
СМИ: Прокуратура добивается нового уголовного дела против главы "Почты России"
08:05
Украина предложила лишить Москву права вето в Совбезе ООН
01:27
«Санкт-Петербург Арену» протестируют рок-н-роллом
01:14
«Громыка» покажет психоделический твист
00:47
На Украине опровергли информацию о поставках военной продукции в Россию
00:40
Президента Эквадора выберут во втором туре
00:32
Президент Сербии наградил Чуркина
00:20
На Беринга бьет фонтан холодной воды
00:13
Биржи США закрылись рекордом
00:05
Администрация Трампа пересмотрит все торговые соглашения США
21/02
ЗакС Петербурга купит видеокамеру за 2 млн рублей
21/02
Опрос: Меркель пока опережает Шульца
21/02
Пресс-секретарь президента США: Трамп намерен заключить сделку с Россией
21/02
В Бокситогорске 1000 человек остались без отопления
21/02
На Урал отправили 16 новых вертолётов для поиска и спасения космонавтов
21/02
Цены на нефть растут
21/02
Почти половина россиян заявили о негативном отношении к ипотеке
21/02
Белый дом США: ЕС - это конструкция с изъянами
21/02
Знарок: Ничего не буду объяснять
21/02
В Британии приняли «поправку Магнитского»
21/02
Сечина и Новака выдвинули в совет директоров «Роснефти»
21/02
Роскомнадзор предупредил «Медиазону»
21/02
Курс биткоина достиг максимума с 2013 года
21/02
На Боровой приступили к сносу основного здания фабрики Крупской
21/02
Тиллерсон выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
21/02
СКА повел в серии с «Витязем»
21/02
Киану Ривз назвал условия съемок в четвертой «Матрице»
21/02
В частных домовладениях разрешат официально устанавливать солнечные батареи и ветряки
21/02
Moody's улучшило прогноз по рейтингам 22 российских компаний
21/02
Суд оставил в силе отстранение подозреваемых в допинге российских лыжников
21/02
Проект жилого дома взамен кинотеатра на улице Гастелло переделали
21/02
Смольный: Получение новой лицензии для полигона «Красный Бор» займет год
21/02
Прорыв трубы на Ветеранов устранили
21/02
Под Выборгом пять дней тушат жилой дом
21/02
Водоканал отменил конкурс на реконструкцию Главной водопроводной станции
21/02
На правом берегу канала Грибоедова начнутся реставрационные работы
21/02
Роскомнадзор запустил робота для поиска нарушений в СМИ
21/02
Промышленное производство в Петербурге в январе затормозило рост до 0,5%
21/02
Трамп призвал прекратить волну антисемитизма в США
21/02
СМИ обнаружили более трех тысяч принадлежащих Трампу сайтов
21/02
Пятерых российских лыжников отказались допустить на чемпионат мира
21/02
Британцам отказали в регистрации гражданского брака из-за гетеросексуальности
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
22.02.2017 09:01

СМИ: Минфин рассматривает вопрос о повышении ставки НДФЛ

Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России может вырасти, остаться единой, однако стать фактически прогрессивной из-за введения минимального дохода, не облагаемого налогом.

О таком варианте повышения НДФЛ «Ведомостям» рассказали пять федеральных чиновников и два эксперта, участвующих в обсуждении.

Этот вопрос разрабатывают министерство финансов, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Изменение НДФЛ может привести к снижению страховых взносов и росту НДС, указывает газета.

«Ведомости» пишут, что Минфин обсуждает повышение НДФЛ до 15%. Это можно компенсировать снижением с 30 до 21% ставки страховых взносов. При этом обсуждается, что 6–8 процентных пунктов НДФЛ могут быть направлены в федеральный бюджет. Это один из вариантов, подчеркнул собеседник издания.

По словам двух других чиновников, Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести вычет, а также повысить НДС с 18 до 21% и снизить страховые взносы до 21%. Представитель ведомства отметил, что эти предложения «не соответствуют действительности». Другой чиновник подчеркивает, что «ни в правительстве, ни у президента маневры со взносами, НДС и НДФЛ не обсуждались», пока идет ведомственная дискуссия.

Один из экспертов перечисляет и прочие идеи — от введения плавающей ставки НДФЛ до предоставления регионам права утверждать собственные ставки.
Представитель Минфина заявил, что ведомство против увеличения общей нагрузки и подчеркивает, что окончательные предложения пока не сформированы. Минфин будет смотреть, насколько эти варианты реализуемы, для этого могут быть нужны различные соцопросы.

Чиновник финансово-экономического блока предупреждает, что эксперименты с НДФЛ могут привести к возвращению серых схем выплат зарплат. По оценкам Минэкономразвития, сейчас теневой сектор экономики может составлять до 5 трлн руб. Это совпадает с расчетами Минфина.

По оценкам экспертов, представленных в начале февраля на заседании рабочей группы Экономического совета при президенте, повышение ставки НДФЛ с нынешних 13 до 17% привело бы к балансу бюджетной системы России. Расчеты готовили сотрудники РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ по просьбе ЦСР Алексея Кудрина. На Экономическом совете представили сценарий, который предполагает рост подоходного налога с 2020 года.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00

HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
Банк «Санкт-Петербург»
21.02.2017 11:18

Банк «Санкт-Петербург» внедрил сервис «Запрос перевода» в Интернет-банке

В Интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» реализован новый сервис «Запрос перевода», позволяющий клиенту банка быстро сформировать счет и отправить запрос на перевод в свой адрес клиенту любого банка через sms или социальные сети без знания реквизитов.
Инвестиционная Академия
20.02.2017 11:55

Инвестируем с умом

Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Минфин рассматривает вопрос о повышении ставки НДФЛ
Биржи США закрылись рекордом
Цены на нефть растут
Курс биткоина достиг максимума с 2013 года
Кремль ответил на сообщения об обсуждении ограничений расчетов наличными
Минюст допустил отказ от нормы об изъятии единственного жилья у должников
Мировые цены на нефть растут
Фондовый рынок США закрылся ростом
Мировые цены на нефть растут
Американские аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 70 долларов к лету
РОСГОССТРАХ усиливает позиции в регионе по ключевым видам
Кредиты в массы, деньги в кассы
Чем обернется «черный вторник»
"Чёрный вторник" вернётся во вторник?
Равнение на карту
Андрей Мовчан: «Дайте этим русским делать всё, что хотят», – скажет Трамп»
Что нам рассказали о «Зените»
Отмена ипотеки с господдержкой: катастрофы не ожидается
Давос-2017: в атмосфере ужаса
На полпути к Нью-Йорку
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером

СКА повел в серии с «Витязем»

Погоня со стрельбой в центре Петербурга – глазами ДПС

Нобелиат Орхан Памук в Петербурге: "Политическое давление сильно. Я не хочу молчать"

"ДТП и ЧП"

На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины

В Карповку рухнул автомобиль

Новости компаний
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
Банк «Санкт-Петербург»
21.02.2017 11:18
Банк «Санкт-Петербург» внедрил сервис «Запрос перевода» в Интернет-банке
В Интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» реализован новый сервис «Запрос перевода», позволяющий клиенту банка быстро сформировать счет и отправить запрос на перевод в свой адрес клиенту любого банка через sms или социальные сети без знания реквизитов.
Инвестиционная Академия
20.02.2017 11:55
Инвестируем с умом
Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
Банк «Санкт-Петербург»
16.02.2017 16:42
Оплата услуг Росреестра для клиентов банка «Санкт-Петербург» теперь доступна и в интернет-банке
В интернет-банке i2B для корпоративных клиентов появилась новая возможность – оплата услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра)
ПАО «Сбербанк России»
16.02.2017 15:34
Портфель средств частных клиентов Сбербанка в СПБ по итогам 2016 года превысил 700 млрд рублей
По итогам 2016 года портфель средств частных клиентов Сбербанка в Санкт-Петербурге превысил 700 млрд рублей, из них 517 млрд рублей составляют срочные депозиты.
Инвестиционная Академия
16.02.2017 13:07
Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке
Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов».
ПАО «Сбербанк России»
16.02.2017 10:49
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка могут оплачивать таможенные платежи онлайн
Корпоративные клиенты Северо-Западного банка Сбербанка получили возможность оформлять документы и оплачивать таможенные платежи в режиме онлайн в пользу любого таможенного органа.
ПАО «Сбербанк России»
15.02.2017 15:51
Сбербанк в Санкт-Петербурге увеличил кредитный портфель на 7%
Кредитный портфель Сбербанка в Санкт-Петербурге на 1 января 2017 года превысил 560 млрд рублей, что на 7% выше показателей прошлого периода.
«Энфилд»
15.02.2017 11:56
Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал квартал «Энфилд»
Теперь покупатели могут приобрести жилье в квартале по ипотечным программам банка «Санкт-Петербург». Чтобы получить кредит, необходимо иметь не менее 15% от общей стоимости жилья, максимальная сумма ипотеки может составить до 8 млн. рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.