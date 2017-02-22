СМИ: Минфин рассматривает вопрос о повышении ставки НДФЛ

Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России может вырасти, остаться единой, однако стать фактически прогрессивной из-за введения минимального дохода, не облагаемого налогом.

О таком варианте повышения НДФЛ «Ведомостям» рассказали пять федеральных чиновников и два эксперта, участвующих в обсуждении.

Этот вопрос разрабатывают министерство финансов, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Изменение НДФЛ может привести к снижению страховых взносов и росту НДС, указывает газета.

«Ведомости» пишут, что Минфин обсуждает повышение НДФЛ до 15%. Это можно компенсировать снижением с 30 до 21% ставки страховых взносов. При этом обсуждается, что 6–8 процентных пунктов НДФЛ могут быть направлены в федеральный бюджет. Это один из вариантов, подчеркнул собеседник издания.

По словам двух других чиновников, Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести вычет, а также повысить НДС с 18 до 21% и снизить страховые взносы до 21%. Представитель ведомства отметил, что эти предложения «не соответствуют действительности». Другой чиновник подчеркивает, что «ни в правительстве, ни у президента маневры со взносами, НДС и НДФЛ не обсуждались», пока идет ведомственная дискуссия.

Один из экспертов перечисляет и прочие идеи — от введения плавающей ставки НДФЛ до предоставления регионам права утверждать собственные ставки.

Представитель Минфина заявил, что ведомство против увеличения общей нагрузки и подчеркивает, что окончательные предложения пока не сформированы. Минфин будет смотреть, насколько эти варианты реализуемы, для этого могут быть нужны различные соцопросы.

Чиновник финансово-экономического блока предупреждает, что эксперименты с НДФЛ могут привести к возвращению серых схем выплат зарплат. По оценкам Минэкономразвития, сейчас теневой сектор экономики может составлять до 5 трлн руб. Это совпадает с расчетами Минфина.

По оценкам экспертов, представленных в начале февраля на заседании рабочей группы Экономического совета при президенте, повышение ставки НДФЛ с нынешних 13 до 17% привело бы к балансу бюджетной системы России. Расчеты готовили сотрудники РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ по просьбе ЦСР Алексея Кудрина. На Экономическом совете представили сценарий, который предполагает рост подоходного налога с 2020 года.