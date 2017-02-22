Минобороны отказалось от закупки SSJ-100 в качестве замены устаревших «тушек»

Минобороны временно отказалось от закупки ближнемагистральных SSJ-100 в качестве замены устаревших Ту-154 и Ту-134.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замминистра обороны по вооружениям Юрия Борисова. По словам Борисова, вариант закупки SSJ-100 пока отложен, поскольку «есть опасения, что он может не подойти по ряду характеристик».

По словам источника издания в Минобороны, отказаться от SSJ-100 пришлось из-за низкого расположения двигателя. По словам собеседника, из-за этого посадка на военные аэродромы, чьи ВПП находятся не в очень хорошем состоянии, сопряжена с угрозой аварии. Он отметил, что к идее закупки SSJ-100 министерство, «возможно», вернется после приведения аэродромов «в надлежащее состояние».

Другой источник издания связал отказ от этой идеи из-за трудностей с обслуживанием.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) планы военных газете не прокомментировали. Однако там отметили, что никогда не вели с Минобороны переговоров по поводу покупки SSJ-100. В Минпромторге изданию заявили, что такие сведения не поступили в министерство.

По словам Юрия Борисова, в качестве базы для замены парка устаревших Ту-154 и Ту-134 Минобороны выбрало самолеты Ту-214 и Ан-148. Собеседники газеты в авиапроме сообщили, что пока неясно, сколько именно Ту-214 и Ан-148 закупят военные. Они предполагают, что в совокупности это «десятки машин».

В январе «Коммерсантъ» сообщал, что министерство обороны может отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М. Глава министерства Сергей Шойгу поручил рассмотреть возможность замены самолетов. Позже источники газеты в военном ведомстве сообщили, что речи о замене Ил-62М пока не ведется, поскольку «летный ресурс и техническое состояние позволяют использовать их в дальнейшем».

Как сообщал изданию топ-менеджер ОАК, авиационное предприятие предложило Минобороны заменить самолеты на Sukhoi Superjet 100 и Ту-214. Он отмечал, что этот вопрос «прорабатывается».

Источник газеты, близкий к ОАК сообщал, что заказ SSJ 100 позволит продвигать самолет на зарубежные рынки, поскольку станет «хорошей рекламой "Сухого"».

«Коммерсантъ» отмечал, что поводом для возможного отказа от Ту-154, Ту-134 и Ил-62М стало крушение Ту-154 под Сочи в конце декабря прошлого года. Тогда погибли 92 человека, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, сотрудники Минобороны и журналисты.