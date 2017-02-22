Двух петербуржцев подозревают в развращении школьника

Жительница Приморского района заявила о том, что двое малознакомых парней совершали развратные действия с ее 13-летним сыном. Одного из подозреваемых удалось задержать.

Как стало известно «Фонтанке», 36-летняя заявительница уверена, что злоумышленники надругались над ее сыном в период с января 2017 года по настоящее время в парадных двух домов по улице Маршала Новикова.

Сотрудники полиции, куда женщина обратилась 21 февраля, смогли установить и задержать одного из предполагаемых злоумышленников — 18-летнего петербуржца. По версии следствия, парень развращал семиклассника в одной из квартир на проспекте Королева.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Личность предполагаемого сообщника выясняется.