Петербурженку избили и похитили в Калининском районе

Четыре девушки напали на 18-летнюю в квартире на Руставелли в Петербурге. Жертву избили, а потом увезли на машине на улицу Кустодиева и там удерживали несколько часов в помещении. Потерпевшей удалось сбежать.

Как стало известно "Фонтанке", с заявлением в полицию о совершенном преступлении девушка обратилась около девяти часов вечера 21 февраля. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи уличных камер наблюдения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока не ясно, чего хотели от потерпевшей те, кто ее насильно увез из дома.