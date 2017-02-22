Опрос: Мнение американцев о России и Путине улучшилось

Согласно данным опроса исследовательской компании Gallup, за последние несколько лет мнение граждан США о России и ее президенте Владимире Путине улучшилось.

Отмечается, что 28% опрошенных заявили о своем позитивном взгляде на Россию. При этом в 2015 году данной позиции придерживался примерно каждый четвертый американец. Свою негативную оценку как тогда, так и сейчас высказали около 70% респондентов.

В свою очередь 22% граждан США выразили положительное отношение к российскому президенту Владимиру Путину. По данным исследователей, это самый высокий показатель с 2003 года. Однако 72% опрошенных наоборот высказали неблагоприятное мнение о президенте России.

Gallup уточняет, что наиболее существенно улучшили свое отношение к Путину представители республиканской партии. В 2015 году о нем положительно высказывались 12%, а теперь — 32%. При этом у демократов положительную оценку российскому лидеру дали всего 10%, в то время как в 2015 году Путина поддерживали 15%.