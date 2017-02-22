СМИ: Прокуратура добивается нового уголовного дела против главы "Почты России"
Прокуратура требует возбудить еще одно уголовное дело против главы "Почты России" Дмитрия Страшнова, который, по данным ведомства, незаконно выписал своим заместителям премии почти на 270 миллионов рублей по итогам работы в 2014-2015 годах.
Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Генпрокуратура в ноябре прошлого года потребовала расследовать выплату Страшнову вознаграждения в 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Минкомсвязь и сам Страшнов, в свою очередь, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, которые действуют в отношении госкомпаний. При этом глава "Почты России" подчеркивал, что открыт для сотрудничества с прокуратурой и готов дать дополнительные пояснения.
"Поводом для очередных претензий к руководству ФГУП "Почта России" стала проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры Москвы. Они изучали материалы "обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений" заместителям Дмитрия Страшнова. Проверяющих снова заинтересовал, как и в случае с самим главой "Почты России", период с 2014 по 2015 год", — пишет издание.
По данным собеседников "Коммерсанта", в отчете о финансово-хозяйственной деятельности Страшнов указывал, что в 2014 и 2015 годах "Почта России" имела чистую прибыль — 1,253 и 1,578 миллиарда рублей соответственно. Эти отчеты были утверждены в Минкомсвязи, после чего руководитель предприятия подписал приказ о премировании своих заместителей.
"Так, в мае 2015 года им было выделено по итогам ударного труда в 2014 году 89,5 миллиона рублей. В сентябре того же года, по итогам уже 2015 года — судя по всему, речь шла об успехах в первом полугодии, — заместителям было выплачено 179,7 миллиона рулей", — сообщает газета.
На сайте "Почты России" говорится, что у Страшнова десять заместителей, а также имеющий такой же ранг главный финансовый директор. В прокуратуре считают, что премированием чиновников глава ФГУП "причинил ущерб своему предприятию", отмечает "Коммерсант".
Газета пишет, что материалы в отношении главы "Почты России" уже направлены в Главное следственное управление СКР по Москве для принятия решения о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.
В "Почте России" заявили, что не располагают информацией о новых претензиях прокуратуры. В компании отметили, что выплата вознаграждений менеджменту производится в соответствии с внутренними нормативными актами и трудовым законодательством страны.
"Дополнительно уточняем, что информация о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера генерального директора и его заместителей, а также членов их семей ежегодно предоставляется в департамент государственной службы и кадров правительства РФ в полном соответствии с требованиями законодательства", — добавили в госкомпании.