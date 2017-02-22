Украина предложила лишить Москву права вето в Совбезе ООН

Россия должна быть лишена права вето в Совете Безопасности ООН при принятии решений, связанных с Украиной. Такое мнение высказал глава МИД Украины Павел Климкин.

Министр призвал к реформированию Совбеза ООН, чтобы «прекратить злоупотребление правом вето».

«Совет Безопасности должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена СБ», — заявил Климкин.

Глава МИД Украины напомнил, что третий параграф статьи 27 Устава ООН обязывают сторону «участвующую в споре, воздержаться от голосования при принятии решения» в Совбезе. Недопустимо «вопиющее» игнорирование этого правила, заявил Климкин. «Настоятельно необходимо, чтобы были установлены четкие процедуры для надлежащего осуществления этой статьи», — добавил он, вновь обвинив Россию в «агрессии против Украины» и попытке подрыва «европейского и трансатлантического единства».

Россия наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето. Ранее неоднократно поднимался вопрос реформирования СБ и увеличения числа постоянных членов за счет таких стран, как Индия, Бразилия и Япония.

В сентябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко предложил лишить Россию права вето в Совбезе. Пан Ги Мун, занимавший тогда пост генсека ООН, заявил, что исключение России из Совета Безопасности организации технически невозможно, поскольку «любая идея или резолюция требует одобрения всех пяти постоянных членов совета».

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.