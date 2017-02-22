На Украине опровергли информацию о поставках военной продукции в Россию

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» опроверг информацию СМИ, ссылавшихся на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), о значительных поставках военной продукции в Россию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 21 февраля, на сайте компании.

В «Укроборонпроме» напомнили, что военно-техническое сотрудничество с Россией запрещено указом президента Украины от 27 августа 2014 года. «В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 этого документа экспорт в Российскую Федерацию товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования Российской Федерацией прекращено», — заверили в концерне.

20 февраля украинское издание «Главком», сославшись на данные SIPRI, сообщило, что Украина экспортировала в 2016 году в Россию продукции военного назначения на 169 миллионов долларов, что на 19 миллионов долларов больше, чем в 2014 году, и на 71 миллион долларов больше, чем в 2015-м. При этом РФ якобы стала крупнейшим покупателем товаров украинского оборонного комплекса.

В тот же день был опубликован очередной доклад SIPRI, в котором говорится, что мировые продажи продукции военного назначения в 2012-2016 годах выросли на 8,4 процента в сравнении с предыдущей пятилеткой; США и Россия остаются основными поставщиками на этом рынке, суммарно занимая 56 процентов его объема.