Президента Эквадора выберут во втором туре

В Эквадоре представитель правящего блока «Альянс Страна», бывший вице-президент страны Ленин Морено и кандидат от правоцентристского Движения CREO, экс-банкир Гильермо Лассо вышли во второй тур выборов президента.

По данным Национального избирательного совета, после обработки 95% бюллетеней Ленин Морено набрал 39,21% голосов, а Гильермо Лассо — 28,35%. Чтобы победить по итогам первого тура, один из кандидатов должен был набрать свыше половины голосов или более 40%, но с опережением соперника на 10% и более.

С большой долей вероятности, никому из кандидатов это не удастся. Второй тур выборов намечен на 2 апреля.

Как пишет «РГ», у здания Национального избирательного совета Эквадора собрались протестующие, несогласные с подсчетом голосов.