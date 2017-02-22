Президент Сербии наградил Чуркина

Президент Сербии Томислав Николич посмертно наградил постпреда России при ООН Виталия Чуркина орденом Сербского флага за дружескую помощь стране в ООН, передает РИА «Новости».

«Мы по резолюции о Сребренице имели искреннюю безусловную поддержку Российской Федерации и особенно покойного посла Чуркина, который нам сильно помог. Он останется в памяти, как россиянин, наложивший вето на резолюцию Совбеза ООН, которая не относилась к России», — сказал Николич.

По словам президента, он посмертно наградил посла Чуркина орденом Сербского флага I степени.

«Мы пока не объявили об этом, я хочу сказать, пока у нас есть такие друзья в ООН, я не волнуюсь, что произойдет неожиданность, такая как признание, например, независимости Косово или будет принята резолюция против Сербии», — добавил Николич.