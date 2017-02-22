На Беринга бьет фонтан холодной воды

Пожарный рукав, по которому на время ремонта на улице Беринга в Петербурге подаётся холодная вода, порвался около половины десятого вечера 21 февраля. Жители ближайших домов смогли зимой полюбоваться фонтаном.

В Водоканале "Фонтанке" подтвердили, что фонтан образовался на пожарном рукаве, установленном там на время ремонта. На водоснабжение абонентов авария не повлияла. Как сообщают очевидцы, вода из рукава вытекала как минимум 40 минут. По словам пользователей социальной сети "ВКонтакте", резервная схема подачи воды была организована в Василеостровском районе ещё в субботу, 18 февраля, после выявления дефекта на трубопроводе. Пользователи также жалуются, что в домах из-за аварии слабый напор воды.

Закончить все работы и восстановить обычную схему подачи воды планируется 22 февраля в первой половине дня.