Администрация Трампа пересмотрит все торговые соглашения США

Администрация Дональда Трампа намерена пересмотреть все действующие торговые соглашения с участием США, передает РИА «Новости».

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Мы намерены пересмотреть все торговые соглашения… мы посмотрим на них с позиции того, отвечают ли они интересам Америки и американских рабочих, во многих случаях мы будем совершенствовать их», — сказал он.

По словам Спайсера, мера не касается какой-то конкретной страны.