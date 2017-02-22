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22.02.2017 00:05

Администрация Трампа пересмотрит все торговые соглашения США

Администрация Дональда Трампа намерена пересмотреть все действующие торговые соглашения с участием США, передает РИА «Новости».

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Мы намерены пересмотреть все торговые соглашения… мы посмотрим на них с позиции того, отвечают ли они интересам Америки и американских рабочих, во многих случаях мы будем совершенствовать их», — сказал он.

По словам Спайсера, мера не касается какой-то конкретной страны.

Источник: Газета.ру


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