ЗакС Петербурга купит видеокамеру за 2 млн рублей

КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля

На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков