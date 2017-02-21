ЗакС Петербурга купит видеокамеру за 2 млн рублей
Законодательное собрание Петербурга разместило на портале закупок конкурс на поставку видеокамеры. Соответствующий тендер был опубликован накануне.
Согласно техническому заданию, городской парламент хочет приобрести профессиональную видеокамеру Sony PXW-X400KC. Начальная цена закупки – 1 975 716 рублей. Устройство должно обеспечивать поддержку следующих форматов записи видео MPEG-4, иметь от 3 до 5 встроенных оптических фильтров и не менее 3 матриц в конструкции датчика изображения.
В техническом задании прописана также цель закупки: “Обеспечение нужд Законодательного Собрания Санкт-Петербурга”.
Вскрытие конвертов предполагается провести 9 марта.