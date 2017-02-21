Опрос: Меркель пока опережает Шульца

За ХДС/ХСС Ангелы Меркель на парламентских выборах готовы проголосовать 33% опрошенных IfD Allensbach, в то время как за СДПГ (Мартин Шульц) – 30,5%, сообщает Reuters со ссылкой на данные, которые будут опубликованы завтра в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За антиммигрантскую Alternative für Deutschland готовы проголосовать 8,5%, за Левых и Зеленых – по 8%. Наконец, за СвДП свои голоса отдадут 7% респондентов.

Опрос был проведен между 1 и 15 февраля, в нем приняли участие 1542 человека.

Судя по результатам опроса INSA, которые были опубликованы неделей ранее, за СДПГ готовы проголосовать 31% немецких избирателей, за ХДС/ХСС– 30%, за Левых – 10%, за Зеленых – 7%, за СвДП – 5%.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.