Пресс-секретарь президента США: Трамп намерен заключить сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп попытается заключить «сделку» с Россией по борьбе с терроризмом и экономике, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря президента Шона Спайсера.

«Он ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать», — сказал Спайсер.

Он также добавил, что если США смогут найти общие позиции с Россией по нанесению поражения ИГ (запрещена в РФ), борьбе с терроризмом, росту экономики, то они так и поступят.

Спайсер добавил, что, если это в интересах США, то Трамп добьется сделки.