На Урал отправили 16 новых вертолётов для поиска и спасения космонавтов

Авиационная база Центрального военного округа в Каменск-Уральске (Свердловская область), которая обеспечивает поиск и спасение приземлившихся космонавтов, получила 16 новых вертолетов Ми-8МТВ-5, сообщает Минобороны России.

Летчики авиабазы Каменск-Уральский принимают участие в поисково-спасательном обеспечении посадок пилотируемых космических кораблей на территории Казахстана, говорится в сообщении.

За последние 10 лет авиаотряд участвовал более чем в 50 операциях, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.

Вертолет Ми-8МТВ-5 производства Казанского вертолетного завода относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до четырех тонн. Также используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.