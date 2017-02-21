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21.02.2017 22:56

Белый дом США: ЕС - это конструкция с изъянами

Старший советник президента США Стив Бэннон за неделю до визита в Брюссель вице-президента Майка Пенса раскритиковал Европейский Союз в ходе беседы с послом Германии в Вашингтоне Петером Виттигом. Об этом сообщает во вторник, 21 февраля, Reuters со ссылкой на информированные источники.

Бэннон, по словам собеседников информагентства, назвал ЕС «конструкцией с изъянами» и заявил о желании Вашингтона выстраивать отношения с членами Евросоюза на двусторонней основе.

Один из источников назвал встречу сигналом того, что Германия и ее европейские партнеры должны быть готовы к политике «враждебности по отношению к ЕС». Другой источник, основываясь на своих контактах с администрацией Белого дома, выразил обеспокоенность в связи с тем, что Вашингтон не желает выражать признательность ЕС за его роль в «обеспечении мира и процветания в послевоенной Европе».

Правительство ФРГ и сам Петер Виттиг отказались от комментариев, сославшись на конфиденциальность переговоров. Официальный представитель Белого дома подтвердил факт встречи, но отметил, что она длилась всего три минуты и свелась к «приветствиям». При этом в администрации президента Дональда Трампа отметили, что стенограмма беседы не велась. В то же время источники Reuters заявили, что встреча продемонстрировала готовность Трампа предпринять «конкретные шаги по дестабилизации» Евросоюза.

Источник: Лента.ру


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