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21.02.2017 22:48

Знарок: Ничего не буду объяснять

главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок был лаконичен в общении с прессой осле победного матча с «Витязем» (3:1) в 1/8 финала Кубка Гагараин во вторник, 21 февраля, в Петербурге. На просьбу пресс-атташе армейской команды дать комментарий по игре Знарок ответил: «Команду с победой. Готовимся к следующей игре. У меня все».

Далее его спросили, почему СКА играл всего в шесть защитников.

«Ничего не буду объяснять. Это плей-офф», – ответил Знарок.

В завершении своего короткого общения с прессой главный тренер СКА на вопрос про состояние Войнова, который пропустил игру из-за травмы, обрадовал: «Войнов скоро будет готов».

Напомним, СКА завершил регулярный чемпионат на втором месте. Следующий матч с "Витязем" пройдет 23 февраля также в Петербурге.


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