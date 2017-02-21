Сечина и Новака выдвинули в совет директоров «Роснефти»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдвижении кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию «Роснефти», сообщает пресс-служба правительства.

Список кандидатов в совет директоров аналогичен нынешнему составу совета директоров. В качестве представителей РФ в него вошли министр энергетики Александр Новак, глава «Роснефти» Игорь Сечин, помощник президента Андрей Белоусов и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

В качестве независимых директоров правительство выдвигает кандидатуры управляющего директора Nord Stream Маттиаса Варнига, профессора НИУ «Высшая школа экономики» Олега Вьюгина, а также члена совета директоров «Роснефти» Дональда Хамфриза.