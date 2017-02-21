Роскомнадзор предупредил «Медиазону»

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов сообщил, что издание получило уведомление об административном нарушении за отсутствие пометки об экстремизме в двух новостях об экстремистских организациях, деятельность которых запрещена в России. Об этом он рассказал в Telegram-канале издания.

По его словам, в Роскомнадзоре (РКН) подобные нарушения теперь выявляет робот — специальная программа. Она выявила, что в одной из новостей не было указано пометки о меджлисе крымских татар, а в другой — о националистической организации Misanthropic Division. Главред издания отметил, что формально эти случаи можно считать нарушениями.

«Честно говоря, мы не видим общественной опасности в том, что в новости про Misanthropic Division написали, что это ультраправые, обвиняемые в убийствах, но не упомянули, что они в списке экстремистских организаций. Но будь аккуратен, робот РКН следит за тобой», — написал Смирнов.

Misanthropic Division — экстремистская организация, которая решением суда запрещена на территории России.

26 апреля Верховный суд Крыма запретил в России меджлис крымских татар, признав его экстремистским объединением.