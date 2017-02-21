Тиллерсон выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Об этом сообщила во вторник, 21 февраля, пресс-служба МИД РФ.

«От имени руководства США госсекретарь выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Ивановича Чуркина, которого хорошо знали многие американцы», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями «по актуальным вопросам международной повестки дня и двусторонних отношений». Разговор, как отметили в МИД, состоялся по инициативе США.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, за день до своего 65-летия.