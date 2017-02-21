Киану Ривз назвал условия съемок в четвертой «Матрице»

Голливудский актер Киану Ривз, сыгравший главную роль в фантастической трилогии «Матрица», назвал условия своего возвращения во франшизу. Об этом сообщает Vulture.

«Вачовски (авторы предыдущих лент — прим. ред.) должны принять участие в проекте. Они должны написать сценарий и снять фильм», — заявил Ривз. Актер добавил, что «люди умирают, а истории и герои в них — нет».

«Матрица» — трилогия научно-фантастических фильмов братьев Вачовски (оба режиссера поменяли пол после выхода фильмов, Энди стал транссексуалом в 2016 году, Ларри — в 2003-м, сейчас они называют себя «Сестры Вачовски»). Ленты, выходившие с 1999 по 2003 год, рассказывают о борьбе выживших с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Один из главных героев — Нео — умел подчинять себе виртуальную реальность, которая служила ловушкой для миллионов людей. Его сыграл Ривз. В трилогии также снялись Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс и Хьюго Уивинг.