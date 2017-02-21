Международное агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингам 22 российских компаний до «стабильного» с «негативного», сообщается на сайте агентства.

В их число вошли, в частности, «Газпром», «ЛУКойл», «Башнефть», «КамАЗ» и МТС.

Рейтинговое действие последовало за улучшением 17 февраля прогноза Moody's по суверенному рейтингу России до «стабильного» с «негативного».

Ранее сообщалось, что Moody's повысило рейтинг 14 финансовых компаний и банков России до «стабильного».