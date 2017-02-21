Смольный: Получение новой лицензии для полигона «Красный бор» займет год

Около года потребуется на получение новой лицензии на хранение и обезвреживание опасных отходов для полигона «Красный бор». Все это время Смольный не сможет обеспечивать безопасность свалки, считают в комитете по природопользованию Петербурга.

Как сообщил 21 февраля городской комитет по природопользованию, ведомство будет обжаловать решение суда об аннулировании лицензии от 14 февраля. «Самая большая в России свалка опасных отходов остается без возможности оперативного управления», – говорят в комитете.

Лицензия позволяла хранить отходы, изолируя их от попадания в окружающую среду, и обезвреживать. Теперь же предприятие «Красный Бор» не может вести нейтрализацию кислотно-щелочной среды в картах-котлованах, считают в комитете.

Тем не менее ГУП «Красный Бор» продолжит эксплуатировать защитные каналы и дамбы вокруг карт. «На полигоне разработан и утвержден план предпаводковых мероприятий, который в рабочем порядке согласован со специалистами МЧС», – говорят в комитете.

По мнению Росприроднадзора, отзыв лицензии не скажется существенно на работе полигона. Предприятие может продолжать противоаварийные работы, содержать объект и готовить проект рекультивации. Установки по термическому обезвреживанию отходов все равно фактически не работали, отметили в ведомстве.

До января 2014-го года на «Красный Бор» свозили отходы вплоть до I, самого высокого, класса опасности. Теперь на его территории хранятся 2 млн тонн отходов. Иск об отзыве лицензии полигона подал Северо-Западный департамент Росприроднадзора. В мае 2016 года он провел проверку и установил, что после обезвреживания отходов в картах остались хром, кадмий, фенол и нефтепродукты. Более того, в июле 2016-го исследования грунтовых вод за территорией полигона выявили повышенное содержание аммоний-иона, марганца, свинца, алюминия и формальдегида.