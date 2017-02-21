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ЖКХ
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21.02.2017 21:18

Прорыв трубы на Ветеранов устранили

Коммунальную аварию, которая произошла ночью 21 февраля в Кировском районе Петербурга, ликвидировали. В ближайшее время тепло вернется в дома.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга», сварочные работы у дома №101 на проспекте Ветеранов закончены в 19:15 21 февраля. В настоящее время идет запитка системы горячей водой. В ходе ремонтных работ было заменено шесть метров трубопровода.

«К 22:00 потребители начнут получать тепло в полном объеме», – заверили в компании.

Напомним, горячая вода из дефектной трубы ночью 21 февраля залила припаркованные автомобили. По словам очевидцев, высота фонтана достигала пятого этажа. 45 зданий перевели на пониженные параметры подачи тепла, горячее водоснабжение удалось сохранить. www.fontanka.ru/2017/02/21/012/


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