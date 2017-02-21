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21.02.2017 21:36

Суд оставил в силе отстранение подозреваемых в допинге российских лыжников

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой от соревнований. Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.

Лыжники, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил, требовали отменить решение FIS о временном отстранении, но их апелляция была отклонена. Таким образом, спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдет в Лахти (Финляндии) с 22 февраля по 5 марта.

25 января сообщалось, что допинг-пробы Легкова, взятые во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия.

23 декабря 2016 года стало известно, что Легков, а также другие российские лыжники — Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов — временно отстранены от участия в соревнованиях. Их заподозрили в манипуляции со своими допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи.

Источник: Лента.ру


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