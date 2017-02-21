Водоканал отменил конкурс на реконструкцию Главной водопроводной станции

Конкурс, на реконструкцию Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки) на Кавалергардской улице в Петербурге, отменен. Ранее предполагалось, что работы закончат к концу 2018 года.

Конкурс проводил городской комитет по госзаказу. Как следует из информации, размещённой на сайте госзакупок 21 февраля, «Государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» принято решение об отмене определения поставщика. Общая стоимость контракта составляла 8,88 млрд рублей. Основная часть расходов была заложена на 2018 год, когда планировалось строительство блока очистки воды с сервисным и вспомогательным блоками, цеха производства гипохлорита натрия, склада гранулированного угля.

Тендер был объявлен 30 октября 2015 года, и с тех пор сроки подачи заявок сдвигались одиннадцать раз. В Смольном и в Водоканале утверждали, что это не повлияет на сроки выполнения контракта. Работы должны были быть оплачены из городского бюджета в рамках адресно-инвестиционной программы. В октябре сообщалось, что комитет по энергетике подал заявку на федеральное софинансирование проекта.