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21.02.2017 20:00

Роскомнадзор запустил робота для поиска нарушений в СМИ

Роскомнадзор запустил робота, отслеживающего нарушения в российских СМИ. Об этом «Медузе» рассказал главный редактор издания «Медиазона», которое получило протоколы о штрафах по итогам работы программы, Сергей Смирнов.

По словам Смирнова, эта программа ищет новости, в которых экстремистские организации не помечаются как экстремистские. «С февраля начали массово выписывать за это штрафы. Нет никаких замечаний, разъяснений, ты об этом узнаешь постфактум из протокола про штрафы,» – уточнил журналист.

«Медиазона» получила два штрафа на 5 тысяч рублей за новости о Меджлисе крымскотатарского народа и организацию Misanthropic Division. Обе признаны в России экстремистскими. Издание будет обжаловать решение Роскомнадзора, заверил Смирнов.

По закону «О СМИ» журналисты должны помечать экстремистские организации, входящие в список Минюста. При отсутствии пометок Роскомнадзор может отправить изданию предупреждение (при получении двух предупреждений за год ведомство вправе обратиться в суд с требованием отзыва лицензии СМИ). В 2015 году девять российских СМИ получили такие предупреждения, информации за 2016 год пока не публиковалось.

Источник: Republic


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