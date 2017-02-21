Промышленное производство в Петербурге в январе затормозило рост до 0,5%

Промышленное производство в Петербурге за январь 2017 года выросло на 0,5% к аналогичному месяцу 2016 года. Об этом сообщает 21 февраля Петростат.

Для сравнения, за 2016 год показатель увеличился на 3,9%. Пищевая промышленность, которая на протяжении всего прошлого года демонстрировала самые быстрые темпы (плюс 22,3% за весь год), в январе смогла добавить только 1,6%. Зато производство напитков выросло на 24%.

А вот выпуск резиновых и пластмассовых изделий только улучшил динамику — январские показатели превзошли прошлогодние на 44%, тогда как прирост за весь 2016 год составил 18,8%.

При этом отрасли, падавшие на протяжении 2016 года, в январе 2017-го смогли выйти в плюс. Например, машиностроители увечили объемы производства на 33%, производство автомобилей и других транспортных средств – на 36,5%, металлургия – на 6,1%.

Производство тепла и электричества в январе упало на 6,6%, тогда как за весь 2016 год выросло на 5,5%.