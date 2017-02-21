Трамп призвал прекратить волну антисемитизма в США

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News осудил антисемитизм в США и призвал остановить волну угроз, которые с началом его правления стали получать еврейские общественные центры по всей стране.

«Я считаю, что это плохо, что это ужасно. Антисемитизм ли это или расизм, или что что-либо еще, связанное с тем, что разделить нас, все это ужасно», — отметил президент.

По его словам, пока нет данных, откуда идет эта волна угроз в отношении еврейских общественных центров, но выразил надежду, что виновные будут пойманы.

«Антисемитизм — это отвратительно, это прекратится и это должно прекратиться», — добавил Трамп.

По данным телеканала, за последние несколько дней сразу нескольким еврейским общественным центрам поступили угрозы о бомбах в зданиях. Тем не менее, ни один из случаев не подтвердил наличие взрывного устройства.