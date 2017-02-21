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21.02.2017 19:30

Пятерых российских лыжников отказались допустить на чемпионат мира

Российские лыжники Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Максим Вылегжанин, Александр Легков и Евгений Белов не смогут принять участие в чемпионате мира, который стартует в четверг, 23 февраля, в финском Лахти. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе временное отстранение от международных соревнований.

«Расследование еще продолжается, участники процесса обмениваются письменными заявлениями. Также продолжается назначение судей, которым предстоит вынести вердикт по делу российских лыжников. Дату вынесения окончательного решения пока определить невозможно», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте CAS.

В конце декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о временном отстранении от участия в международных соревнованиях шести российских лыжников. В их число вошли Вылегжанин, Легкова, Белов, Петухов, Шаповалова и Юлия Иванова.

Российские лыжники могут быть дисквалифицированы на основании данных, указанных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Они обвиняются в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. В случае доказательства факта манипуляций результаты Легкова и Вылегжанина будут аннулированы.

Легков победил на Олимпиаде в Сочи в гонке на 50 км. Также он выиграл серебро в эстафете 4х10 км. Вылегжанин выиграл в Сочи три серебряные олимпийские медали — на дистанции 50 км свободным стилем, в эстафете 4х10 км и в командном спринте классическим стилем.

Источник: РБК


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