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21.02.2017 19:20

Британцам отказали в регистрации гражданского брака из-за гетеросексуальности

Пара из Лондона проиграла судебный процесс по разрешению заключить гражданский брак, потому что их отношения не были признаны однополыми. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщила The Guardian.

Ребекка Стейнфилд (Rebecca Steinfield) и Чарльз Кейдан (Charles Keidan) прожили вместе семь лет, после чего решили узаконить свои отношения. Они принципиально не соглашались на стандартную процедуру бракосочетания, поэтому самым лучшим решением стало оформление гражданского брака.

Основываясь на разрешении заключать «нетрадиционный» брак, которое государство дало однополым парам в 2004 году, молодые люди подали заявку в регистрационный офис на узаконивание своих отношений еще три года назад. После того как влюбленным отказали, они обратились в суд с требованием оформить такую форму брака, но проиграли дело. Несмотря на проигрыш в суде, они сразу же подали апелляцию. Теперь пара просит помощи у неравнодушных людей, которые готовы поддержать их.

Апелляционный суд признал, что в законодательстве действительно существуют пробелы в вопросе заключения гражданского брака для гетеросексуальных пар, что ущемляет права человека, однако урегулировать его может только государство. «Мой вывод: судьи правы, и в этом мы проиграли», — заявила в своем микроблоге Ребекка.

В начале 2017 года пара создала петицию на сайте Change.org, в которой призывает общественность обратить внимание на их проблему и помочь достучаться до государства, подписав их ходатайство. Менее чем за месяц откликнулось более 73 тысяч человек, а 13 февраля The Guardian опубликовала статью в поддержку пары.

В своих Twitter-аккаунтах влюбленные активно делятся публикациями о своей проблеме, и каждый желающий может высказаться на тему или поддержать пару, указав хештег #equalcivilpartnerships. Данную тему активно обсуждают и пользователи специально созданного сайта, посвященного поддержке гетеросексуальных пар, которые добиваются разработки закона, позволяющего заключать гражданский брак не только людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Источник: "Лента.ру"


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