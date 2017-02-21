Ильхам Алиев объяснил назначение своей жены первым вице-президентом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснил назначение своей супруги Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана ее успехами и эффективной деятельностью в общественно-политической, культурной и международной работе, передает «Интерфакс».

«Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана», — сказал он.

Алиев добавил, что Мехрибан — профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист.

Президент напомнил, что Алиева является замглавы правящей партии Азербайджана. По его словам, она многое делает для продвижения Азербайджана на международной арене и пропаганды культуры страны.

Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики.