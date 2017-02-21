Новый врио главы Карелии увидел в своем назначении "знак свыше"

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин увидел «двойной перст Божий» в назначении на пост временно исполняющего главы Карелии Артура Парфенчикова. Об этом он заявил во вторник в ходе встречи с руководителем республики в Епархиальном управлении, сообщает 21 февраля пресс-служба правительства региона.

«Люди религиозные и верующие видят во многих знаках указание перста Божьего. Ваше назначение в Карелию произошло на праздник Сретения Господня. Сретение — слово церковнославянское, означает "встреча", проводы Ветхого завета и встреча Нового завета», — сказал митрополит Константин.

Глава Карельской митрополии также назвал символичным сегодняшний день. 21 февраля — День памяти небесного святого великомученика Феодора Стратилата — покровителя судебных приставов. Артур Парфенчиков до назначения на должность врио главы республики долгое время возглавлял Службу судебных приставов.

«Двойной перст Божий указывает на то, что ваше служение здесь благословлено Господом Богом. Вам предстоит максимально приложить усилия, чтобы полностью реализовать возложенное на вас доверие президента. Мы думаем и веруем, что у вас все получится», — подчеркнул митрополит Константин.

Парфенчиков поблагодарил митрополита за напутствие и выразил надежду на помощь духовенства в своей работе.

«Я принимаю свое назначение как знак свыше. Очень надеюсь и рассчитываю на вашу помощь, на ваши молитвы. Самое главное сегодня — духовное равновесие в обществе. Если такое равновесие, основанное на глубоких исторических и нравственных канонах, будет достигнуто, я думаю, что со всеми остальными задачами мы справимся», — сказал врио главы республики.